31 мая 2024, 15:06

Омбудсмен Ксения Мишонова призвала усилить контроль за детьми у водоемов

пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по защите прав детей в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей усилить бдительность везде, где есть водоемы. С начала года в Подмосковье утонули уже пять несовершеннолетних в возрасте от двух до 16 лет.

Трагические случаи произошли в Клину, Балашихе, Коломне, Домодедове, Дмитрове и Чехове.

«С начала года на водоемах области погибли пять детей, одного малыша удалось спасти. Я приношу свои соболезнования семьям погибших. Выжившему двухлетнему мальчику желаю скорейшего выздоровления. Всех родителей в преддверии летних каникул прошу еще раз напомнить детям о правилах безопасности на воде, особенно, если вы живете вблизи водоемов», - посоветовала Ксения Мишонова.

Омбудсмен порекомендовал как можно раньше учить детей плавать и не отпускать одних купаться, даже если кажется, что ребенок уже достаточно хорошо держится на воде.

«Вода непредсказуема, иногда забирает даже опытных пловцов», - отметила Мишонова.

Можно утонуть и в искусственных водоема на дачных участках, в бассейнах, емкостях для полива воды.

«Эти цифры не попадают в нашу у статистику, поскольку мы не учитываем их при расчете показателя „Безопасное детство“. Однако, к сожалению, не проходит ни одного лета без подобных трагических происшествий. Обязательно закрывайте доступ к воде», - подчеркнула правозащитница.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Статистика Дети Водоемы
31 мая 2024, 16:41
Плановую промывку резервуаров провели на водозаборном узле «Букино» в Лобне
Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги проведенных работ по благоустройству за сутки. Чистоту города поддерживают ежедневно: убирают мусор, моют дороги, заботятся о зеленых насаждениях, а также проводят работы по ремонту и покраске ограждений и других конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Так, на водозаборном узле «Букино» проведена запланированная промывка резервуаров с питьевой водой. Этот процесс осуществляется каждые два года. Также начались работы по подключению к воде и канализации мастер-классов парка «Киово».

На улице Физкультурной, 4 завершили реконструкцию контейнерной площадки, а на улицах Текстильная, 12 и Спортивная, 5к3 покрашены лавочки и ограждения детской площадки на Юбилейной, 8.

Также по многим адресам проведена уборка нестационарных торговых объектов.

Благоустройство ЖКХ Лобня
31 мая 2024, 16:40
Свыше 60 уроков электробезопасности првоели в школах Подмосковья
Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» провели более 60 уроков электробезопасности для детей в преддверии летних каникул. Полезные знания получили более тысячи учеников учреждений Москвы и Подмосковья.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, детям рассказали об опасности электрического тока и о правилах обращения с домашней техников. Их предупредили об опасности рыбачить и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи и проникновения в подстанции.

Школьники также освоили «гусиный шаг», который позволяет выбраться из зоны действия напряжения. Кроме того, им показали способы оказания первой помощи пострадавшим от удала током.

«На уроках электробезопасности ребята получили возможность поближе познакомиться с профессией энергетика: примерить каску и диэлектрические перчатки, подержать в руках используемые в работе инструменты и приспособления», - добавили в министерстве.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что регион уделяет большое внимание вопросам электробезопасности и обучению детей правильному обращению с техникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Электричество Правила
31 мая 2024, 16:28
Коммунальную технику представили на выставке в Красногорске
пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору
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Специализированную коммунальную технику представили на выставке «Logistika EXPO» в Красногорске. Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ознакомилась с представленными на площадке тягачами, экскаваторами, газонокосилками и мусоровозами.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, подготовка к осенне-зимнему сезону началась уже сейчас, поэтому очень важно, чтобы спецтехника отвечала всем требованиям к современной уборке городов.

«Планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров - стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», - рассказал Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Выставки Машины
31 мая 2024, 16:26
Аптечная сеть «Мособлмедсервис» победила на отраслевом конкурсе Росздравнадзора
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковная аптечная сеть победила на ежегодном XXVI Всероссийском конкурсе-конференции «Фарммедобращение: Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий». «Мособлмедсервис» заняла первое место в номинации «За стабильно высокие результаты».

«Для нас большая гордость, что ежедневную работу нашего коллектива и постоянное стремлению к развитию высоко оценили. Мы являемся крупнейшей государственной сетью на территории Подмосковья, обеспечивающей жителей качественными медицинскими препаратами и услугами, и эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении», - рассказала директор аптечной сети Ирина Полетыкина.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, главная цель профессиональной конференции - выявить и повсеместно распространить лучший опыт работы в отрасли, а также усовершенствовать госсистему доставки лекарств потребителям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Аптеки конкурсы

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