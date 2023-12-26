Омбудсмен Ирина Фаевская вручила благодарность главе Истры Татьяне Витушевой

«Мне очень приятно вручить награду такого уровня главе городского округа Истра Татьяне Витушевой. Благодарю за неравнодушие и инициативу, за Ваш созидательный труд», - сказала Ирина Фаевская.

Татьяна Витушева отметила, что вся работа в округе учитывает запросы жителей. Быстро и эффективно решать важные вопросы помогают современные механизмы взаимодействия.

Одним из важных направлений работы в Истре остается помощи поддержка семей участников СВО. Так, в округе был открыт первый в области центр поддержки, объединивший 15 волонтерских пунктов.

«Особое внимание продолжаем уделять поддержке военных, участвующих в СВО, а также их семьям. Это сотни гуманитарных конвоев, сотни тонн различных грузов, от маскировочных сетей до автомобилей и коптеров с тепловизорами», - отметила Татьяна Витушева.

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