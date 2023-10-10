Омбудсмен Ирина Фаевская проверила условия содержания заключенных в СИЗО в Волоколамске
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила условия содержания заключенных в волоколамском СИЗО № 2 после обращения, которое направил один из них. Она осмотрела камерные помещения и пообщалась с обвиняемыми.
По словам Фаевской, обвиняемый обратился по поводу медицинского освидетельствования. Ему подробно разъяснили порядок процедуры, а его сообщение взяли под личный контроль уполномоченного.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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