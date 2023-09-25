Омбудсмен Головнев помог подмосковной компании решить вопрос с газом
Директор одной из подмосковных компаний обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу. Почти два года компания не могла запустить производство из-за отсутствия подключения объекта к сети газораспределения.
Компания заключила договор на подключение к сети газораспределения объекта капитального строительства с «Мособлгазом» в июле 2021 года. Работы должны были выполнить за полтора года. В марте 2022 года компания направила претензию акционерному обществу о неисполнении пункта договора, связанного с разработкой проектной документации на создание сети газораспределения до точки подключения.
Бизнес-омбудсмен провел встречу с должностными лицами филиала АО «Мособлгаз» «Север», согласовав план мероприятий по исполнению принятых по договору обязательств в срок до 29 декабря текущего года.
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