Омбудсмен Фаевская проведет совместные с ассоциацией юристов России консультации для жителей Подмосковья

Ирина Фаевская подчеркнула, что одной из главных задач подписанного соглашения о сотрудничестве является правовое просвещение жителей Подмосковья.

«Чем лучше информированы люди о своих правах и обязанностях, тем активнее они могут защищать свои интересы и предотвращать нарушения», - добавила Ирина Фаевская.

Ирина Фаевская и Алексей Галоганов, помимо проведения мероприятий по повышению правовой грамотности, будут оказывать консультации участникам спецоперации и членам их семей. Они совершат ряд рабочих выездов в военные госпиталя, где раненые бойцы проходят лечение и реабилитацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества». За время его существования туда обратились за помощью свыше пяти тысяч человек.

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