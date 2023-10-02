Омбудсмен Фаевская поздравила жителей Подмосковья с международным Днем пожилых людей
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская поздравила жителей региона с международным Днем пожилого человека. Она напомнила, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Московской области подготовил методические рекомендации по формированию правовой культуры людей пожилого возраста.
Общественные помощники Уполномоченного в течение октября будут проводить различные мероприятия, направленные на поддержку и правовое просвещение пенсионеров.
«Ко мне обращаются пенсионеры с просьбой помочь решить самые разные вопросы, например, по выплатам, медицинской помощи, по предоставлению бесплатных лекарств и многие другие. Все обращения пожилых людей находятся на особом контроле», - подчеркнула Фаевская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ежемесячных доплатах неработающим пенсионерам с низкими доходами.
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