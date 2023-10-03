Омбудсмен Фаевская помогла пенсионеру из Подмосковья восстановить права на бесплатные лекарства

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Пенсионер живет в Павловском Посаде и по закону имеет право на льготные лекарства, несмотря на то, что зарегистрирован в Херсонской области.

«Чтобы помочь Эдуарду Владимировичу, я обратилась в региональный минздрав. В настоящее время право на бесплатное лекарство Эдуарда Владимировича восстановлено, и он обеспечен инсулином в нужном количестве», - уточнила Фаевская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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