Омбудсмен Фаевская помогла пенсионеру из Подмосковья восстановить права на бесплатные лекарства
Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская помогла пенсионеру восстановить права на льготные лекарства. Мужчина вынужден регулярно принимать инсулин из-за сахарного диабета.
Пенсионер живет в Павловском Посаде и по закону имеет право на льготные лекарства, несмотря на то, что зарегистрирован в Херсонской области.
«Чтобы помочь Эдуарду Владимировичу, я обратилась в региональный минздрав. В настоящее время право на бесплатное лекарство Эдуарда Владимировича восстановлено, и он обеспечен инсулином в нужном количестве», - уточнила Фаевская.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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