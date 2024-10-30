Омбудсмен Фаевская отметила работу 100 соцорганизаций Подмосковья

Москалькова отметила, что главная национальная цель - это внимательное отношение к пожилым людям и инвалидам, а также поддержка военнослужащих-участников СВО и членов их семей.

По словам подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской, в регионе идет планомерная работа, чтобы жители получали качественные социальные услуги. Сегодня их предоставляют почти 100 организаций.

«Это Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий „Ясенки“, и добрые дома, и пансионаты, и семейные центры, комплексные центры социального обслуживания, а также частные профильные учреждения», - пояснила Фаевская.