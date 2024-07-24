24 июля 2024, 10:30

Олимпийской огонь зажгли на стадионе «Зоркий» в Красногорске

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Члены клуба «Ночные волки» организовали мото-вело пробег «Восхождение к победе». В его рамках на стадионе «Зоркий» состоялась церемония зажжения Олимпийского огня.

10 лет назад, когда игры проходили в Сочи, Красногорск принимал участие в эстафете Олимпийского огня. Несколько десятков жителей городского округа с гордостью вспомнили, как это было. В этом году в пробеге «Восхождение к победе» приняли участие 50 велосипедистов и 20 мотоциклистов. Среди них - профессиональные спортсмены, участники Олимпийских игр и зрители.

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Инициатива была организована для того, чтобы поддержать спортсменов, которых не пустили на Олимпийские игры в Париже. Пробег «Восхождение к победе» стартовал от дворца культуры «Подмосковье». Далее участники сделали круг почета по стадиону «Зоркий», а в конце зажгли альтернативный огонь русской Олимпиады.

«Олимпийский огонь 10 лет назад пролетел по снегу, проплыл по Москве-реке и прошел, самое главное, по стадиону и по улицам нашего города. Это было уникальное событие, которое объединило всех людей», - сказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа Красногорск Галина Ковалева.

Красногорск Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
24 июля 2024, 11:16
Шоу красок холи прошло в парке «Елочки» в Домодедове
Unsplash
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Взрослые и дети приняли участие в шоу красок холи в парке «Елочки» в Домодедове. Помимо этого, для посетителей подготовили мастер-классы и праздничную программу.

В конце акции «Ночь в парке» гости разместились на трибунах, чтобы посмотреть фильм на открытом воздухе.

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Городской округ Домодедово присоединился к акции «Ночь в парке». Для посетителей работали катамараны и аттракционы. Гости занимались йогой на открытом воздухе, а после - приняли участие в фестивале красок холи.

«Парк живёт ночью. Работают все аттракционы, работают кафе, разнообразные интерактивные площадки, развлекательные программы. В этот раз у нас проходят спортивные тренировки, зумба, выступают кавер-группы», - рассказала заместитель директора по основной деятельности парка «Елочки» Елизавета Агапова.

Дети Фестивали Город Домодедово Парки
24 июля 2024, 10:58
Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье
Медиасток.рф
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Подготовку к зиме важно начать уже сейчас — об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

«Знаю, что у нас заказано порядка двух тысяч ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники. Важно приобретать новое, но нужно внимательно, как мы делаем каждый год, посмотреть, что происходит в каждом хозяйстве. Сколько машин на ходу, в каком состоянии тракторы, что необходимо приобрести из запасных частей. Потому что при интенсивном использовании своевременный ремонт - это залог успеха», - сказал губернатор на совещании правительства Подмосковья.

Воробьев поставил задачу в течение месяца собрать всю информацию об укомплектованности городских округов и подготовиться к смотру коммунальной техники. Главам муниципалитетов необходимо взять эту работу на личный контроль.

Губернатор также отметил, что нужно активнее решать возникающие кадровые вопросы.

«Все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, управляющих компаний. Нужно максимально включиться в работу по поиску и найму персонала», - подчеркнул глава региона.

При подготовке к зиме главам нужно учесть опыт прошлого сезона и не терять времени, добавил губернатор. Уже сейчас нужно отремонтировать тракторы, самосвалы, погрузчики, закупить запчасти на всю зиму, подготовить базы для хранения техники, законтрактовать ремонт и обслуживание.

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ЖКХ Андрей Воробьев
24 июля 2024, 10:16
Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Дмитрий Абаренов снова возглавил Минспорт — ему в задачу поставили подготовить отчет о статусе всех физкультурных объектов, которые реконструируют или строят в регионе.

«С вашим возвращением в любимое дело - менеджмент спорта - прошу подготовить исчерпывающий статус объектов, которые мы или реконструируем, или строим», - обратился губернатор к Абаренову на заседании правительства.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жители очень ждут открытия своих стадионов, спорткомлексов, ледовых арен. Часто это главные точки притяжения людей в городских округах. По словам губернатора, Абаренов отлично знает инфраструктуру Подмосковья и сможет эффективно работать на ее развитие.

«Также обращаю внимание, что при поддержке федерального Минспорта согласован ряд объектов. Например, в Воскресенске это большой ледовый дворец. Вы знаете, что в Воскресенске хоккей - это еще одна достопримечательность. Город живет этим видом спорта, там богатые традиции», - напомнил Воробьев.

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Андрей Воробьев
24 июля 2024, 10:09
Фасады 7 жилых домов обновят в Реутове в 2024 году
Телеканал «360»
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил работы по обновлению жилого фонда. До конца 2024 года Фонд капитального ремонта Московской области планирует обновить фасады семи домов в Реутове.

Во время обхода глава Реутова пообщался с жителями. Руководитель проекта генподрядной организации «СТФ-Технолоджи» Алексей Дороничев на встрече отметил, что есть трудности в получении доступа в квартиры жителей для замены стояков.

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Филипп Науменко вместе со своими заместителями и депутатами округа осмотрел ход строительных работ в доме № 36 на Юбилейном проспекте и дома № 15 на Южной улице. На обоих адресах практически закончили чинить электрику. Сейчас рабочие занимаются ремонтом внутренних коммуникаций - водоотводов, систем горячего и холодного водоснабжения.

Всего к декабрю в порядок приведут семь жилых домов в Реутове, также в округе продолжаются ремонты подъездов.

«У нас всего в этом году запланировано отремонтировать 190 подъездов: из них 185 - это внебюджет и еще пять - по софинансированию. На сегодняшний день выполнили более 30% работ от общего объема», - рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Реутов Даха Моллачиев.

Реутов Ремонтные работы

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