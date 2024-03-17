Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин посетил избирательный участок в Балашихе вместе с супругой и дочкой

Читайте нас в:

Юрий Ляпкин почетный житель Балашихи. Именем выдающегося спортсмена в городе названы ледовый дворец «Арена Балашиха» и спортивная школа олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец».

«Ну вот я постоянно сюда, в свою любимую третью школу, хожу. Здесь все отлично всегда. Последние выборы всегда здесь», - поделился спортсмен.

Юрий Ляпкин отметил, что пришел на выбор не один, а со своей супругой и старшей дочкой.

«Как обычно со своей супругой и сегодня с нами старшая дочка», - добавил Юрий Ляпкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».