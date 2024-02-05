05 февраля 2024, 09:59

Олимпийский чемпион Александр Поветкин провел мастер-класс по боксу в Подольске

Телеканал «360»
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Боксер Александр Поветкин организовал мастер-класс для воспитанников спортшколы олимпийского резерва «Космос» в Подольске. Титулованный спортсмен провел открытую тренировку, где поделился секретами успешного боя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Участниками мастер-класса стали 50 юных спортсменов в возрасте от семи до 17 лет. Ребята научились новым приемам, узнали правильную технику выполнения ударов и получили наставления от чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Александра Поветкина.

«Ребята этого давно ждали, в зале собрались очень много зрителей - их родители, которые любят спорт и знают Александра Поветкина», - рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Тренировку провели при поддержке главы и администрации городского округа Подольск.

«Ребятам дали стимул немножко, чтобы они увидели, что я такой же человек, как они. И они тоже могут все. Они смогут стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, чемпионами Европы», - сказал Поветкин.

Всего в городском округе Подольск боксом занимается более 1500 человек. Среди них есть победители и призеры областных, всероссийских и международных соревнований. Также в муниципалитете работают заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории, которые передают свой опыт молодому поколению.

Спортсмены Подольск Бокс
05 февраля 2024, 10:37
Работу светофоров улучшили в пяти округах Подмосковья за неделю
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Представители Центра безопасности дорожного движения в Подмосковье скорректировали работу семи светофоров за неделю. В региональном Минтрансе сообщили, что работы провели в пяти округах: Серпухове, Коломне, Люберцах, Чехове и Ленинском округе.

В Люберцах работы провели на двух светофорах: скорректировали утренний режим, убрав дополнительную фазу, на пересечении Зенинского шоссе и улицы Барыкина, а также добавили утренний режим работы с 07:00 до 09:00 на пересечении улиц Барыкина и Вертолетной.

В Серпухове рабочие увеличили время работы пешеходной фазы на перекрестке Московского шоссе и улицы Оборонной, а в Коломне - на улице Октябрьской Революции. В Чехове добавили утреннюю и вечернюю фазы на пересечениях улицы Московской с улицами Полиграфистов и Мира.

Корректировки позволили повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
05 февраля 2024, 10:29
Подмосковная Система-112 приняла 10 тысяч обращений через мобильное приложение в 2023 году
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Жители могут обратиться в Систему-112 через мобильное приложение !112 МО». За год им воспользовались свыше 10 тысяч раз.

Как рассказали в службе, мобильное приложение особенно удобно для людей с проблемами слуха и речи, ведь с его помощью можно связаться с операторами-сурдопереводчиками по видеозвонку. Благодаря удобному интерфейсу жители могут одним касанием кнопки вызвать экстренные службы или врача.

В 2022 году мобильным приложением воспользовались более трех тысяч раз, а в 2023-м – более 10 тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
05 февраля 2024, 10:26
Хоспис в Домодедове обеспечил медицинским оборудованием неизлечимо больных детей в Подмосковье
Анастасия Сараева
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Московский областной хоспис в Домодедове завершит передачу медицинского оборудования для неизлечимо больных детей до конца февраля. Приборы предназначены для поддержания организма в домашних условиях.

Хоспис выдаст 390 аппаратов детям, имеющим паллиативный статус. Доставку оборудования начали в декабре 2023 года и продолжат до конца февраля.

«При передаче медицинского оборудования работник хосписа инструктирует родителей о порядке использования прибора. С законными представителями заключается договор безвозмездного использования», - рассказала врач-методист Наталья Акмаева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
05 февраля 2024, 10:13
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 5 февраля
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 5 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе

Движение также затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Всего утром на дорогах зафиксировали более 805 тысяч автомобилей. Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Пробки Дороги

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