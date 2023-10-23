Олимпийские чемпионы поддержали экологический велозаезд в Можайске

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Основательница социального проекта «Команда Звездный Десант» Злата Чепурная и телеведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева вышли на старт вместе с другими участниками.

Организаторы подготовили четыре дистанции - десять километров для детей, а также 20, 40 и 60 километров для взрослых.

В рамках заезда «ЧистоВело» работала мастерская переработки «Зеленый фургон» и был организован раздельный сбор отходов. Все желающие смогли присоединиться к экопросветительским мероприятиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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