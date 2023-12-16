Олимпийские чемпионы открыли лыжный сезон в Мытищинском лесопарке

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«Сейчас в Мытищах мы открыли собственный пункт проката и проводим лыжные тренировки. Мы адаптировали олимпийскую методику моего отца - чемпиона Игр-88 Михаила Девятьярова-старшего к подготовке лыжников-любителей. Хотим показать жителям Подмосковья, что спорт в первую очередь должен приносить удовольствие и здоровье», - рассказал Михаил Девятьяров-младший.

По словам начальника управления физкультуры и спорта Мытищ Дмитрия Германа, 24 декабря в лесопарке организуют Новогоднюю лыжню. Регистрация на нее уже открыта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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