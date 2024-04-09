Олимпийская чемпионка Юлия Гущина присоединилась к субботнику в Подольске

«Если бы каждый житель вышел сегодня на субботник, то наш город стал бы еще чище и еще красивее», - отметила Юлия.

Каждый апрель в Подмосковье проводится месячник чистоты и благоустройства, напомнили в Министерстве территориальной политики региона. На улицы выходят сотрудники МБУ, администраций, активные жители.

Присоединиться к наведению чистоты в региона может каждый. С адресами точек выдачи инвентаря в Подольске можно ознакомиться здесь.