Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела мастер-класс в Щелкове

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Всего в мастер-классе приняло участие более 50 спортсменок из Королева, Мытищ, Ногинска и множества других городов. Программа включила в себя элементы с обручем и мячом. Маргарита Мамун исправляла ошибки юных гимнасток и помогала освоить задание.

В заключение мероприятия дети смогли сфотографироваться и пообщаться с кумиром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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