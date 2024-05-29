29 мая 2024, 12:22

Олимпиада по ментальной арифметике прошла в Солнечногорске

Читайте нас в: Google Новости

Ежегодная межрегиональная олимпиада по ментальной арифметике «Кубок Сенежа» в восьмой раз прошла в Солнечногорске. Ее участниками стали более 120 ребят в возрасте от четрыех до 14 лет из разных городов России.

От Солнечногорска победителями стали Максим Акопян, Диана Зорина и Федор Лобков. За ограниченное время они успели решить больше всех примеров в своих группах. Всех участников отметили медалями и сертификатами, чемпионов наградили кубками и денежным вознаграждением. Представителям школ вручили благодарственные письма от управления образования администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В решении примеров на скорость соревновались воспитанники девяти школ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иваново, Тамбова, Краснодарского края и других регионов России. Городской округ Солнечногорск представили порядка 30 ребят.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Ее задания были составлены с учетом возраста и уровня подготовки. Наиболее опытные участники решали примеры с процентами и корнями. Организатором выступил образовательный центр «Поколение BEST».

«Поскольку олимпиада - стресс для ребенка, мы старались к ней детей морально подготовить. За месяц начали проводить бесплатные тренировки. Кто-то из-за волнения решил меньше обычного, но большинство детей собрались и даже побили персональные рекорды», - рассказала руководитель образовательного центра «Поколение BEST» Юлия Кувардина.

Дети Солнечногорск Школьники Образование
29 мая 2024, 12:29
Подмосковье вошло в число лидеров России по производству игр для детей
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости
Лидеров по производству игр и игрушек определили в России в преддверии Международного дня защиты детей. Предприятия Подмосковья вошли в топ-10 крупнейших компаний, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первое место занимает «Мир хобби» (выручка выросла на 7,5%), второе место - «Десятое королевство» (динамика по выручке - 7,9%), а на третью позицию поднялась компания «Астком» (ТМ «Волшебный мир»).

Из 15 компаний-лидеров пять занимаются производством настольных игр. Спрос на эту категорию детских товаров растет. Еще три предприятия выпускают пластиковые игрушки.

В числе лидеров по четыре компании из Москвы и Подмосковья, две из Санкт-Петербурга. Производители из этих регионов заняли три первых места.

«Наша компания уделяет особое внимание роли игры в развитии ребенка. Наша особая гордость - использование инновационных технологий в создании своих продуктов. Разработчики игр активно работают с педагогами и психологами, чтобы учесть все аспекты развития ребенка», - рассказала генеральный директор подмосковной компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова.

«Десятое королевство» выпускает более двух тысяч артикулов в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети
29 мая 2024, 12:17
Школу в Новой Ольховке капитально отремонтируют к 1 сентября
Министерство строительного комплекса Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт школы продолжается в Новой Ольховке. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Обновленное здание учебного учреждения откроется 1 сентября 2024 года.

Сейчас на объекте трудятся 50 рабочих - они выполняют монтаж первого слоя гидроизоляции, монтаж утеплителя фасада и штукатурку фасада.

Согласно проекту, в школе отреставрируют фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнят устройство перегородок и полностью обновят внутреннюю отделку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школы
29 мая 2024, 12:15
Подмосковная команда заняла 2-е место на соревнованиях по искусственному интеллекту
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийское соревнование по искусственному интеллекту и информационным технологиям завершилось в РГУ имени Косыгина. Подмосковная команда стала призером и получила серебряную медаль.

Как рассказали в Минобразования региона, в соревнованиях участвовали 14 командр из семи регионов страны. Серебряным призером стала сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством старшего преподавателя Андрея Можаева и студентов третьего курса Максима Прилепина, Марии Разареновой и Андрея Черницова.

Команды показали знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников.

«IT-решения всех команд-финалистов будут использованы для развития энциклопедии „Знание.Вики“, что способствует оптимизации работы и повышению качества контента. Запущенная в 2023 году цифровая библиотека „Знание.Вики“ стала центром притяжения волонтерского сообщества авторов, экспертов и партнеров Общества, предоставляя широкий спектр тем и достоверных данных в онлайн-пространстве», - добавили в министерстве.

Участники финала получили призы от проекта «Знание.Вики» и подарочные курсы от платформы Global Skill. Пять лучших участников смогут пройти обучение в магистратуре института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Студенты
29 мая 2024, 12:14
Более 220 врачей Подмосковья прошли арт-терапию в НИКИ детства с мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Психологи учебного центра НИКИ детства провели 28 занятий арт-терапией для врачей Подмосковья в мае. На таких тренингах педиатры снимают стресс с помощью творчества и учатся снижать эмоциональное напряжение.

«Врачи первичного звена всегда первыми встречают пациента, а педиатры „лечат“ также и родителей детей. Мы ввели арт-терапевтические тренинги в начале мая. Проведено 28 занятий, в которых приняли участие 222 медицинских специалиста», - рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

На занятиях врачи рисуют, сочиняют сказки, слушают музыку и открывают себя в разных видах творчества. Цель тренера - обозначить и разрешить проблему или конфликт, прояснить травмирующее переживание. Занятия в группах помогают развивать ценные навыки, повысить самооценку участников, решить общие проблемы.

В рамках проекта НИКИ детства и Минздрава Подмосковья «Наш участковый врач» для детских специалистов региона проводятся три психологических тренинга: эмоциональный интеллект, профилактика профессионального выгорания и арт-терапия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи

Новости по теме