Олимпиада по 3D-моделированию и проектированию для школьников и студентов началась в Подмосковье

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на конкурс принимаются 3D-модели архитектурных сооружений и достопримечательностей региона или подмосковные достопримечательности, созданные в популярной игре Minecraft.

Присылать работы можно до 8 декабря включительно на сайт robolatoriya.com/3d-olimp. Результаты объявят не позднее 25 декабря.

Конкурс проводится при совместном участии центра молодежного инновационного творчества «Роболатория», областного центра дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи и Центра опережающей профессиональной переподготовки региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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