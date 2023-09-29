Ольга Нахова из Воскресенска стала чемпионкой России по жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения

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Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участие в них приняли 58 спортсменов из 21 региона России. Двое спортсменов из Воскресенска выступили в составе сборной Московской области.

Одна из них Ольга Нахова стала чемпионкой России по жиму лежа в весовой категории до 60 килограммов. С результатом 62,5 килограмма Ольга опередила Наталью Крист из Челябинской области.

Другой представитель Воскресенска Денис Абрамов занял 4-е место в весовой категории до 100 килограммов. Он смог взять штангу весом в 140 килограммов, но уступил бронзу сопернику из Брянской области Николаю Ященкову. Серебро выиграл Иван Хасаншин из Красноярского края, а чемпионом стал Максим Волков из Приморского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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