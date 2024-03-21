Ольга Лисовенко из Щелкова рассказала о пути к победе на конкурсе «Лидеры России»

Ольга Лисовенко работает директором направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием в ПАО «Ростелеком». Она рассказала, что попала на конкурс со второго раза - в первый раз не прошла тестирование.

«Конкурс состоял из нескольких этапов: регистрация, заполнение анкеты и загрузка видеоинтервью на платформу конкурса, дистанционный этап - решение тестов, демонстрирующих навыки работы с данными. Третье - контрольное тестирование - подтверждение результатов ранее написанных тестов под контролем проктора и искусственного интеллекта», - рассказала Лисовенко.

В региональном этапе от конкурсантов требовалось сформировать команду из десяти человек с участниками из своего региона и предложить командное решение актуальной проблемы своего субъекта России.

«Затем окружной финал - комплексная оценка управленческих и лидерских качеств. Оценка проводилась на основе выполнения заданий, которые представляли симуляцию реальных управленческих ситуаций. И, наконец, суперфинал», - пояснила Лисовенко.

Главная цель конкурса - поиск талантливых руководителей, прирожденных лидеров. По итогам соревнований лучшими из лучших признали 102 победителей из 31 региона России и двух зарубежных стран - Бельгии и Сербии.

«Участие в конкурсе „Лидеры России“ открывает перед кандидатами широкие перспективы: они могут пройти всестороннюю оценку своих профессиональных навыков, установить личные контакты с руководителями крупнейших компаний и стать частью элитного сообщества выдающихся управленцев», - заключила победительница Ольга Лисовенко.

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