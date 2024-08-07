Ольга Косолапова стала лучшим акушером Воскресенска

После окончания медицинского училища в Москве Ольга начала свою карьеру в Воскресенской больнице, где продолжает трудиться и сегодня. За годы работы ей удалось помочь появиться на свет 1,5 тысячи малышей, что свидетельствует о высоком уровне ее профессионализма и преданности делу.

Победа в конкурсе стала результатом не только глубоких знаний, но и богатого практического опыта Ольги Игоревны. Коллеги отмечают ее способность быстро принимать верные решения в критических ситуациях, а роженицы благодарят акушера за чуткое и внимательное отношение.

Отметим, что весь врачебный персонал акушерского отделения Воскресенской больницы обладает многолетним стажем работы, высшими квалификационными категориями и пользуется большим авторитетом среди населения. Эта победа подчеркивает высокий уровень медицинских услуг, предоставляемых в регионе, и вклад специалистов в здоровье и благополучие местных жителей.

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