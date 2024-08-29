29 августа 2024, 00:46

Окулисты бесплатно осмотрят детей в Истре с 29 августа по 2 сентября

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Юным жителям Истры окулисты бесплатно проверят зрение и проведут консультацию. Врачи примут маленьких пациентов 29, 30 августа и 2 сентября.

Дети из Истры смогут побывать на приеме у окулиста 29, 30 августа и 2 сентября с 10:30 до 16:00 по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, дом № 53.

С собой необходимо принести копии свидетельства о рождении ребенка или его паспорта, страховой полис и удостоверение личности родителя. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7 (926) 311-41-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в 8 округах в этом году.

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Дети Истра Врачи
29 августа 2024, 00:27
Более 160 торговых точек рядом со школами и детсадами проверили в Мытищах
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Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи проинспектировали свыше 160 пунктов торговли рядом с детскими образовательными учреждениями. В результате проверки выявили 11 нарушений правил торговли алкогольной продукцией.

Рейд по торговым пунктам организовали специалисты администрации Мытищ. Всего они обошли 163 точки, находящиеся вблизи школ, гимназий и детских садов. Владельцы 11 магазинов нарушили правила и продавали алкоголь рядом с образовательными учреждениями. Им выпишут штраф и конфискуют продукцию.

Любой житель может сообщить о нарушениях по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону 8 (495) 581-13-48 и электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Школы Мытищи Правила Алкоголь Торговля Магазины
28 августа 2024, 21:07
Мероприятия ко Дню Ленинского округа посетили более 5 тысяч жителей
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Развлекательные мероприятия ко Дню Ленинского округа и города Видное прошли в шести населенных пунктах и Расторгуевском парке. Концерты, мастер-классы и конкурсы посетили более пяти тысяч человек.

Жители Ленинского округа участвовали в праздничных гуляниях, посвященных Дню Ленинского городского округа и города Видное. Мероприятия организовали в нескольких локациях: Измайлово, Боброво, Володарского, Горки Ленинские, Новодрожжино, Мисайлово и в Расторгуевском парке.

«Наши поселки славятся своей культурой и традициями. День округа - это не только торжественное мероприятие, но и повод для всех жителей собраться вместе и провести время с пользой. Сотрудники культуры очень ответственно подошли к подготовке праздничной программы и её реализации», - прокомментировал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Владимир Каширин.

Взрослые и дети посетили игровые зоны, поучаствовали в мастер-классах, послушали выступления музыкантов. Там же организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Жителям, которые внесли вклад в развитие округа, торжественно вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

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Праздники Ленинский округ
28 августа 2024, 19:08
Певец из Подольска Павел Быков выступил для жителей Курской области
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Пункты временного размещения для жителей Курской области посетил солист Подольской филармонии Павел Быков. Он исполнил песни в составе культбригады Москонцерта.

В Курской области организовали десятки пунктов временного размещения для жителей, эвакуированных из приграничных районов. Певец Павел Быков выступил в нескольких из них, а также посетил отделение Красного креста.

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске солист филармонии вместе с Оксаной Невежиной представили детскую программу «Мультконцерт».

Ранее раненым бойцам и волонтерам в органном зале центра «Дубровицы» посвятили благотворительный концерт. На нем выступили лауреаты международных конкурсов.

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Благотворительность Подольск Курская область
28 августа 2024, 17:57
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила военных медиков с праздником
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Военные медики отмечают свой профессиональный праздник 28 августа. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила врачей и отметила, что их специализация — одно из самых сложных направлений медицины.

«Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что военные медики помогают устраивать встречи с бойцами в госпиталях, оказывать им правовую поддержку. Правозащитница пожелала специалистам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Профессиональный праздник отметят в России в ближайшее воскресенье.

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Праздники Медицина

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