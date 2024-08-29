Окулисты бесплатно осмотрят детей в Истре с 29 августа по 2 сентября

Дети из Истры смогут побывать на приеме у окулиста 29, 30 августа и 2 сентября с 10:30 до 16:00 по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, дом № 53.

С собой необходимо принести копии свидетельства о рождении ребенка или его паспорта, страховой полис и удостоверение личности родителя. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7 (926) 311-41-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в 8 округах в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».