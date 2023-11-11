11 ноября 2023, 12:51

Окружной этап «Рождественских чтений» состоялся в Дмитрове

Телеканал «360»
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Литургия в память Димитрия Солунского прошла в Дмитрове. Именно в честь него и был назван город. Службу провел в Успенском соборе епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

В храме хранятся списки уникальной иконы Димитрия Солунского начала XIII века, а оригинал для сохранности перенесли в Третьяковскую галерею. Во время службы епископ обратился к верующим с молитвой за участников спецоперации и скорейшее установления мира.

«Мы должны усердно молиться за то, чтобы братские народы победили ту жестокую рознь, которую пытаются и с большим успехом насаждают в сознании людей современные средства массовой информации, особенно противоположной стороны», - указал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

После литургии епископ возложил цветы к памятникам Димитрию Солунскому и великомученику Серафиму Звездинскому. Также в Дмитрове открылись «Рождественские чтения». В день открытия образовательные учреждения округа провели мастер-классы на тему народного творчества.

Также подвели итоги конкурса рисунков «Красота божьего мира». Епископ Кирилл вручил грамоты победителям и призерам. Их также поздравила заместитель главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Она вручила благодарственные письма главы городского округа семи педагогам за работу по духовно-нравственному воспитанию детей.

«Очень приятно сегодня видеть здесь ребятишек, которые стали действительно победителями конкурса „Красота божьего мира“. Ребята, мир в наших и ваших руках. А уважаемым педагогам я хочу пожелать такого же стремления, чтобы сделать нашу страну еще сильнее», - подчеркнула Елена Виноградова.

Участники «Рождественских чтений» смогли пообщаться с представителями духовенства, а также найти новых друзей. Главное, на что рассчитывают организаторы мероприятия, - это развитие православного образования и духовно-нравственное просвещение молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.

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Дмитров
11 ноября 2023, 12:29
Застрявшую между трубами собаку спасли в Подольске
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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Такса по кличке Сава во время прогулки во дворе провалилась в канализационный люк. Хозяйка на протяжении двух дней обращалась в различные инстанции, однако освободить пса оперативно никто не мог. После сообщения о происшествии в администрацию городского округа, специалисты быстро отреагировали на просьбу.

Сотрудники Подольского комбината благоустройства, теплосети, а также неравнодушные жители при помощи строительной техники организовали спасательную операцию. Они сдвинули с места бетонные блоки, которые блокировали животное и не позволяли ему освободиться.

После несколько часов проведения спасательной операции, напуганного питомца удалось вернуть хозяйке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Спасатели Подольск
10 ноября 2023, 23:33
Студент из Подмосковья Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов
Дарья Савинова
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Студент филиала «Ракетно-космической техники» МАИ из Химок Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов. Уже совсем скоро она поступит в продажу.

Даниил Стеблецов хоть и является студентом, но уже успел получить заслуженную известность. Он входит в число лучших программистов России, а среди его достижений - первое место за инженерный проект в соревновании «Кибердром.2023», а также победа по программированию в рамках номинации «Шоу дронов».

Освоить инженерную специальность молодой человек хотел с раннего детства. Последняя научная разработка Даниила - зарядное устройство для аккумуляторов для беспилотных авиационных систем. Устройство было выпущено небольшой партией в продажу и на него уже успели прийти положительные отзывы.

«Мне нравятся дроны. Они могут искать полезные ископаемые, доставлять медикаменты, срочные грузы и так далее. Недавно я разработал зарядное устройство для них. На разработку было затрачено два месяца, во время летних каникул», - поделился студент.

Он подчеркнул, что изначально разрабатывал зарядное устройство для себя, но потом выяснилось, что оно оказалось лучше по качеству чем представленные на рынке аналоги.

Отметим, что сейчас научная деятельность студента только набирает обороты, но молодой специалист намерен продолжить разрабатывать комплекты для беспилотных авиационных систем Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Химки Технологии
10 ноября 2023, 22:29
Подмосковные спортсмены завоевали золото на всероссийском турнире по фигурному катанию
Фото: ЦСП ОВС
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Подмосковные фигуристы Артем Фролов и Анна Коломенская стали победителями всероссийских соревнований «Идеаль-2023» среди юниоров в танцах на льду. По результатам выступления пара набрала 182,16 баллов.

Артем Фролов и Анна Коломенская являются представителями центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Фигуристы смогли опередить представителей команды из Москвы, которым достались серебряные и бронзовые медали.

Соревнования проходят с 8 по 11 ноября в Казани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Кроме того, без внимания не останутся действующие объекты с большой историей.

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Спортсмены
10 ноября 2023, 21:59
Крытый сельскохозяйственный рынок решили построить в Мытищах к лету 2024 года
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Строительство торговой площадки площадью более 600 квадратных метров запланировали в Мытищах. Сдать объект планируют к лету 2024 года.

Крытый сельскохозяйственный рынок хотят построить на месте, где ранее были расположены торговые палатки. На площадке представят качественную крафтовую продукцию, которая придется по вкусам покупателям. Также планируется строительство кофейни, кондитерской и гриль-кафе.

В настоящее время ведется активный поиск подрядчика и производителя строительных материалов. После того как будут определены победители тендеров, можно будет приступить к возведению объекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отдал поручение привести объекты торговли в Московской области к общему архитектурному стилю.

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Мытищи Строительство

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