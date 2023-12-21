Округа с самой низкой ценой аренды земли назвали в Подмосковье

Найти участки ЛПХ или ИЖС со стоимость сотки до 10 тысяч в год можно, например, в Серебряных Прудах - средняя цена аренды здесь самая низкая в Подмосковье и составляет 1911 рублей. Почти такая же - 1 932 рубля - цена аренды сотки в Шаховской. В городском округе Лотошино арендовать сотку можно за 4 504 рубля в год, в Шатуре - за 6 946 рублей, в Талдоме - за 7 275 рублей. Закрывает список Волоколамск, где аренда обойдется в 9 673 рубля.

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