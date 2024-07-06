Окончивших школу с отличием выпускников наградили в Волоколамске

Воспитанники спортивной школы «Химки» завоевали несколько наград на Кубке России по стрельбе из лука. Состязания прошли в Тульской области на тренировочной базе «Ока».

Среди участников - параспортсмены из 19 субъектов России. Химкинские спортсмены победили в нескольких дисциплинах. В командных первенствах золото в копилку школы принесли Константин Донской и Иван Козлов. В категории «блочный лук» второе место завоевали Анастасия Джиоева и Александра Косякова. А в личных состязаниях в этой же дисциплине второе место досталось Елене Крутовой.

В программе Паралимпийских летних игр стрельба из лука - одна из самых старых дисциплин.

Она входила в программу первых летних игр в 1960 году в Риме.

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