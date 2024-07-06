06 июля 2024, 17:16

Окончивших школу с отличием выпускников наградили в Волоколамске

Телеканал «360»
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В Волоколамске поздравили выпускников, с отличием окончивших школу. Торжественное мероприятие прошло в центре культуры и творчества «Родники».

Выпускников школ, завершивших учебу с золотыми и серебряными медалями, а также их родителей, поздравили временно исполняющий полномочия главы Волоколамска Наталья Козлова и заместитель главы округа Марина Марнова.

Отличникам вручили ценные подарки. Некоторым выпускникам еще и подарочные сертификаты.

На мероприятии также прошло выступление творческих коллективов.

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Выпускные Школы Волоколамск
06 июля 2024, 18:01
Параспортсмены из Химок победили на Кубке России по стрельбе из лука
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Воспитанники спортивной школы «Химки» завоевали несколько наград на Кубке России по стрельбе из лука. Состязания прошли в Тульской области на тренировочной базе «Ока».

Среди участников - параспортсмены из 19 субъектов России. Химкинские спортсмены победили в нескольких дисциплинах. В командных первенствах золото в копилку школы принесли Константин Донской и Иван Козлов. В категории «блочный лук» второе место завоевали Анастасия Джиоева и Александра Косякова. А в личных состязаниях в этой же дисциплине второе место досталось Елене Крутовой.

В программе Паралимпийских летних игр стрельба из лука - одна из самых старых дисциплин.

Она входила в программу первых летних игр в 1960 году в Риме.

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Спортсмены Химки
06 июля 2024, 17:42
Чествование лучших выпускников школ прошло в Дмитрове
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Из 11-х классов школ Дмитровского округа выпустились 639 юношей и девушек. Лучших из них наградили на торжественной церемонии.

В этом году в Дмитрове медаль «За особые успехи в учении» получили 137 медалистов. Также в округе есть девять стобалльников и один мультистобалльник. С успешным окончанием школы их поздравил глава округа Илья Поночевный. Он вручил выпускникам благодарственные письма и награды.

«Вы успешно прошли ЕГЭ и сейчас вступаете в самостоятельную взрослую жизнь. Какой она будет, насколько легко и интересно будет по ней идти - зависит от вас. Но уверен, что те знания, которые вы получили в школе, станут для вас надежной основой и теми парусами, под которыми идти вперед будет легче и увереннее. Ребята, вы - гордость Дмитровского края. И мы нуждаемся в таких, как вы: молодых, перспективных, с горящими глазами и желанием делать мир вокруг себя лучше», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Выпускников также поздравили начальник управления образования Татьяна Малинникова, благочинный Дмитровского церковного округа протоирей Афанасий Черногуз и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

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Школы Школьники Дмитров
06 июля 2024, 17:26
Комплексное благоустройство проведут в микрорайоне Москвич в Лобне летом
Телеканал «360»
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Встречу в формате выездной администрации провели в лесопарке Лобни. На ней обсудили в том числе и ход благоустройства в микрорайоне Москвич.

Выездная администрация в летнем формате прошла на открытой площадке - в Лобненском лесопарке. Все жители могли задать интересующие их вопросы главе округа Анне Кротовой.

Обсудили собравшиеся и благоустройство самого лесопарка. Работы тут провели в прошлом году по региональной программе «Парки в лесу». Здесь проложили тропинки, велосипедную и лыжную трассы, установили детские и спортивные площадки, открыли кафе и прокат и обустроили парковку.

Внимание во время разговора уделили и обращениям жителей микрорайона Москвич. В этом направлении, отметила Анна Кротова, уже проведена большая работа. Старые дома уже ремонтируют, а самые ветхие признают аварийными. За лето здесь приведут в порядок дороги, спилят сухие деревья, модернизируют детские и контейнерные площадки и установят дополнительные камеры видеонаблюдения.

Отметим, что вопросы жители Лобни могут задавать и в социальных сетях.

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Благоустройство Лобня Парки
06 июля 2024, 17:23
Семейная ярмарка ко Дню семьи прошла в парке «Экоберег» в Химках
Администрация Химки г.о.
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Ярмарку-выставку творческих работ провели накануне Дня семьи, любви и верности в парке «Экоберег» в Химках. Он прошел в рамках программы «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

Свои работы на выставке представили мастера клуба творческих людей Art Band. Среди экспонатов - предметы интерьера, украшения, вязаные игрушки и корзинки. Жителям показали множество изделий ручной работы, а всех желающих научили создавать поделки своими руками.

Развлекали горожан аниматоры: мастера плели детям косички и рисовали аквагрим.

Поздравить химчан приехали муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

«Семья - самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Ничто не заменит поддержку родного человека, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать всем жителям в этот день ценить превыше всего свою семью и дорожить каждой минутой, проведенной рядом с близкими людьми», - отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

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Праздники Выставки Ярмарки

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