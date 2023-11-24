Около тысячи льготников Подмосковья получили компенсацию за ОСАГО с начала года
Около тысячи жителей Подмосковья получили компенсацию за страхование по полису ОСАГО с начала года. Ее размер составляет половину его стоимости.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получение льготы в этом году значительно упростили - теперь она назначается автоматически.
Компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, которым рекомендовано приобретение автомобиля. В личный кабинет пользователя на региональном портале приходит предзаполненное заявлений, в котором нужно только проверить данные и дать согласие на их обработку. Оформить компенсацию также можно по ссылке.
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