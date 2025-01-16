16 января 2025, 11:59

Около тысячи фасадов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Фонд капитального ремонта МО
Читайте нас в: Google Новости

Фасады тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Здания получат новый облик, а также улучшенную энергоэффективность.

Ремонт фасада позволяет улучшить внешний вид и характеристики здания. Так, они получают современный и эстетичный облик, повышенную энергоэффективность, защиту стен от погодных условий, улучшенную звукоизоляцию и многое другое.

«Фасад - это „лицо“ здания, однако он не только придает строению эстетический внешний вид, но и защищает его жильцов от излишнего шума, неблагоприятных погодных условий и теплопотерь в зимний период», - рассказал министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Значительное количество фасадов в этом году отремонтируют в Балашихе, Королеве, Красногорске, Лобне, Подольске, Серпухове и Сергиевом Посаде.

Узнать, где именно пройдут работы, можно по ссылке.

Ремонтные работы
16 января 2025, 12:24
Алексея Гержика назначили заместителем председателя правительства Подмосковья
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Алексея Гержика назначили на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. Его кандидатуру согласовали на 102-м заседании Мособлдумы.

Ранее Алексей Гержик занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья - министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

Он отметил, что продолжит трудиться на новом рабочем месте, уделяя особое внимание развитию своего направления.

«Оно, безусловно, является одним из основных в развитии не только Московской области, но и всего Московского региона. Губернатором поставлена задача, что он должен стать лучшим мегаполисом мира», - сказал он.

Мособлдума
16 января 2025, 12:06
Хоккеист из Можайска стал чемпионом первого этапа Кубка Москвы
Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Читайте нас в: Google Новости
Юный можайский хоккеист Ярослав Кузнецов принял участие в финале первого этапа Кубка федерации хоккея Москвы среди команд 2016 года рождения. Воспитанник Дворца спорта «Багратион» выступал в составе команды «Локомотив».

В плей-офф участвовали 84 команды, которые были разделены на семь групп. Финальный матч проходил на ледовой арене «Арктика». Хоккеисты показали слаженную блестящую игру и уверенно разгромили команду «Академии Михайлова» из Тулы со счетом 3:0.

Ранее можайские «Драгуны» провели контрольную встречу в рамках подготовки к первенству Московской области. Команда выиграла у «Армады» из Одинцова со счетом 6:4.

Три шайбы забил в ворота соперников Олег Федоров, дважды отличился Захар Соколов, один раз поразил ворота одинцовской команды Родион Бектов. На счету Егора Карпиловича и Макара Яковлева - результативные передачи.

В январе «Драгуны» продолжат подготовку к областному турниру.

Спортсмены Хоккей Можайск
16 января 2025, 11:28
Мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Ситне-Щелканово городского округа Ступино. Из горящей квартиры спасли 47-летнего хозяина.

О пожаре сообщили очевидцы, заметившие густой дым из окна квартиры на втором этаже. На место выехали работники 281-й и 334-й пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что у окна горящей квартиры стоит мужчина и просит о помощи. Не теряя времени, специалисты установили лестницу и эвакуировали хозяина жилья.

47-летнему мужчине оказали психологическую помощь, после чего передали его медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Очаг возгорания обнаружили в коридоре квартиры. Подав два ствола, специалисты успешно потушили пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Спасатели Пожары Ступино
16 января 2025, 11:24
Тренировки по фитнесу пройдут в усадьбе Кривякино в Воскресенске 18 января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Парки Воскресенска приглашают на областное спортивное мероприятие «Ледяное искусство». Профессиональные тренеры проведут для гостей тренировки по фитнесу и легкой атлетике, а также запланированы игровые программы, мастер-классы, викторины и выставки.

Для посетителей организуют фотовыставку «На пьедестале», где каждый сможет почувствовать себя чемпионом. Гости также увидят выставку «Звездные фигуристы» и познакомятся с ледяными скульптурами. На мастер-классе «Фигурные коньки» опытные тренеры научат всех желающих кататься.

Помимо этого, пройдет игровая программа «Ледяной драйв» с конкурсами. Зарядку проведет инструктор спортивного комплекса «Химик» Светлана Кошелева.

Посетители создадут ледяной домик на мастер-классе и примут участие в викторине к 190-летию романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом».

Воскресенск Парки

Новости по теме