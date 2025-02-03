Около тысячи человек посетили парки Подольска в минувшие выходные

Утром в субботу в главном парке имени Виктора Талалихина состоялась традиционная пробежка. Затем в павильоне «Сказочный лес» прошел мастер-класс по вязанию. Для юных посетителей организовали веселую игровую программу на сцене танцевальной веранды.

В этот же день в парке провели праздничное мероприятие «Ледяное искусство». Гости приняли участие в зарядке «Парковая разминка» и анимационной программе на танцевальной веранде. Затем состоялся мастер-классе по кастомизации коньков. В парке также работала фотовыставка «Звездные фигуристы».

В воскресенье всех желающих ждали творческие занятия в рукодельной мастерской и павильоне «Сказочный лес». Детская игровая программа прошла на танцевальной веранде.

Юные посетители Детского парка в Климовске также приняли участие в развлекательной программе и мастер-классе «Рисовашка» в зоне аттракционов.