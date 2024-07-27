Около семи тысяч заявлений принял коломенский вуз в этом году

Прием на бюджетные места завершился, однако комиссия продолжает работать до седьмого августа. Поэтому количество заявлений вырастет.

«У нас 7000 заявлений, и это количество будет расти, потому что до седьмого августа мы еще работаем с внебюджетниками. Также продолжается прием документов на обучение по программам магистратуры и аспирантуры. Уже сейчас можно сказать, что показатели 2024 года будут выше, чем в прошлом году», –рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дмитрий Мартынов.

Традиционно заявления принимают со всей России. Изъявили желание учиться в социально-гуманитарном университете абитуриенты из других стран: например, Узбекистана и Киргизии. Также поступают заявки от учащихся из новых регионов страны: на педагогический и филологический факультеты зачислены две жительницы Донецкой народной республики.

Среди всех факультетов самыми популярными стали факультет иностранных языков и факультет истории, управления и сервиса. Среди востребованных профилей - «История и обществознание», «Русский язык и литература», «Дошкольное образование, Начальное образование», «Логопедия», «Социальная психология». В лидерах остаются «Английский язык, Французский язык», «Английский язык, Немецкий язык», «Английский язык, Китайский язык».

Абитуриенты могли подать заявление сразу на пять специальностей. При этом документы принимали как очно, так и через интернет в сервисе «Поступай в вуз онлайн». В университет пришел каждый второй заявитель.

В этом году на бакалавриат приняли 797 студентов: 560 будут учиться бесплатно, а 237 - на коммерческой основе. Магистратура примет 186 человек.

Приемная кампания в Государственном социально-гуманитарном университете завершится 26 августа.

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