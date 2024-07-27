27 июля 2024, 11:41

Около семи тысяч заявлений принял коломенский вуз в этом году

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Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне принял в этом году семь тысяч заявлений от абитуриентов. Накануне завершилась подача документов на бюджетные места бакалавра.

Прием на бюджетные места завершился, однако комиссия продолжает работать до седьмого августа. Поэтому количество заявлений вырастет.

«У нас 7000 заявлений, и это количество будет расти, потому что до седьмого августа мы еще работаем с внебюджетниками. Также продолжается прием документов на обучение по программам магистратуры и аспирантуры. Уже сейчас можно сказать, что показатели 2024 года будут выше, чем в прошлом году», –рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дмитрий Мартынов.

Традиционно заявления принимают со всей России. Изъявили желание учиться в социально-гуманитарном университете абитуриенты из других стран: например, Узбекистана и Киргизии. Также поступают заявки от учащихся из новых регионов страны: на педагогический и филологический факультеты зачислены две жительницы Донецкой народной республики.

Среди всех факультетов самыми популярными стали факультет иностранных языков и факультет истории, управления и сервиса. Среди востребованных профилей - «История и обществознание», «Русский язык и литература», «Дошкольное образование, Начальное образование», «Логопедия», «Социальная психология». В лидерах остаются «Английский язык, Французский язык», «Английский язык, Немецкий язык», «Английский язык, Китайский язык».

Абитуриенты могли подать заявление сразу на пять специальностей. При этом документы принимали как очно, так и через интернет в сервисе «Поступай в вуз онлайн». В университет пришел каждый второй заявитель.

В этом году на бакалавриат приняли 797 студентов: 560 будут учиться бесплатно, а 237 - на коммерческой основе. Магистратура примет 186 человек.

Приемная кампания в Государственном социально-гуманитарном университете завершится 26 августа.

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Вузы Коломна Образование
27 июля 2024, 11:53
Капитальный ремонт еще 30 многоквартирных домов начнется в Химках в августе
Администрация Химки г.о.
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На следующей неделе в городском округе Химки начнется капитальный ремонт 30 многоквартирных домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и проведут ремонт кровли.

Работы будут проводиться на 30 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Подрезкове и Левобережном. В этом году в Химках планируется капитально отремонтировать 134 многоквартирных дома. Среди запланированных мероприятий - обновление газового оборудования, фасадов, кровли и установка новых лифтов.

Заместитель главы городского округа Денис Юрков отметил, что сейчас ведутся работы по 48 адресам. В 32 домах заменят газопроводы вместе с датчиками контроля загазованности, включая обновление газовой трубы общей протяженностью девять километров.

Кроме того, в этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. Строители покрасят стены, заменят плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы. На сегодняшний день рабочие завершили обновление 11 подъездов, еще три находятся на финальном этапе. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Химки Строительство Ремонтные работы
27 июля 2024, 11:22
Парад подразделений военного гарнизона откроет День ВМФ в Коломне
Пресс-служба администрации Г.о. Коломна
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В Коломне пройдет День Военно-морского флота России. Организаторы подготовили интересную программу. Откроет ее парад военных подразделений гарнизона.

Программа 27 июля продлится до 15:00. Традиционно празднование начнется с возложения цветов к бюсту Дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Сергея Горшкова, а потом на набережной Дмитрия Донского зрителям покажут парад судов компании «Порт Коломна».

«Российский флот был и остается национальным достоянием и гордостью России - великой морской державы. Право так называться наша страна завоевала благодаря подвигам наших предков и блистательным победам в морских сражениях. День Военно-морского флота России - один из главных военных праздников в нашей стране. Приглашаю коломенцев и гостей города присоединиться к торжествам», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В программе также запланированы театрализованный пролог «Поздравление Нептуна» и концерт «Флоту России - слава!». На митинге выступят творческие коллективы города. На протяжении праздника пройдут детские соревнования и показательные выступления на беговелах и велосипедах. Гости смогут принять участие в развлекательных площадках, игровых программах и мастер-классах, сделать фотографии на тематических локациях.

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Коломна Россия
27 июля 2024, 11:10
Ливневую канализацию возле школы № 14 в Коломне заменят по просьбе жителей
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В Коломне проводят реконструкцию ливневой канализации на улице Шилова. Жители этого района попросили муниципалитет заменить этот участок, так как прежняя система не справлялась во время обильных дождей.

Ливневая канализация располагается рядом со школой № 14. Специалисты заменят старые трубы на новые - они будут больше предыдущих в два раза.

«Сейчас меняют ливнеприемники возле домов № 3 и № 3б по улице Шилова, после чего здесь установят новые решетки. Параллельно с этим ведется замена водоотводящих труб на новые диаметром в 400 мм - в два раза больше своих предшественников», - пояснил заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

После того, как специалисты закончат замену - они приступят к реконструкции ливневок возле дома № 8 по улице Шилова.

Реконструкция и ревизия ливневых канализаций в Коломне продолжается. По другим адресам специалисты очищают системы. Если нужно - объект реконструируют. Например, от мусора, песка и веток очистили ливневки на улицах Ленина, Добролюбова, Гагарина и Пионерская. На участке улицы Захарова изменили профиль дороги, чтобы избежать большого скопления воды.

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Коломна Благоустройство
27 июля 2024, 08:18
Еще 40 камер видеонаблюдения появятся на детских площадках в Химках
Администрация Химки г.о.
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Игровые площадки Химок оборудуют еще 40 камерами видеонаблюдения. Систему установят на новых объектах до 10 августа.

Видеосистема отслеживания на детских площадках появится в Новых и Старых Химках. Приступят к работам уже с завтрашнего дня.

«Планируем подключить к системе „Безопасный регион“ порядка 40 камер. В планах завершить работы до 10 августа», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов.

Уже свыше шести тысяч камер установили в городском округе по программе «Безопасный регион». Более тысячи еще предстоит оборудовать.

Программа «Безопасный регион» создана распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Системой видеонаблюдения оснащают социальные и коммерческие объекты, а также популярные локации, крупные дороги, пешеходные переходы и подъезды жилых домов.

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Химки Дороги

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