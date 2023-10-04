Около семи миллионов человек посетили парки Подмосковья в сентябре
В сентябре парки Московской области посетили семь миллионов человек. Это на 2,5 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В третьем квартале этого года в парки пришли 21,6 миллиона гостей.
«На данный момент в регионе для посетителей работают более чем 190 парков культуры и отдыха. Самым посещаемым парком стал парк Пехорка в Балашихе», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
На втором месте по популярности за третий квартал стал Центральный парк в Пушкино - его посетили более 730 тысяч человек. Далее в списке востребованных общественных зон значится парк имени Толстого в Химках - свыше 667 тысячи человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. По его словам, жители высоко оценивают проведенные работы по благоустройству.
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