Около миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала сезона

«В первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жителям Подмосковья напоминают, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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