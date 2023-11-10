10 ноября 2023, 11:56

Около миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала сезона

Пресс-служба Минздрава МО
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Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. На данный момент прививку сделали около миллиона детей.

«В первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жителям Подмосковья напоминают, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через портал госуслуг или инфомат в поликлинике. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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Дети Медицина
10 ноября 2023, 13:14
Семья из трех человек отравилась лесными грибами в Клину
Данила Кирьянов
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В приемное отделение Клинской больницы обратилась семья из трех человек. У пациентов диагностировали пищевое отравление. Выяснилось, что ранее они собрали в лесу корзинку рядовок.

Несмотря на то, что грибы являются условно съедобными, жители съели их, а после ужина почувствовали недомогание.

«Практически через час после употребления рядовок у пациентов появились признаки отравления: тошнота, рвота, головные боли и головокружение. Врачи провели обследование. Как показал осмотр, пациенты не нуждались в госпитализации. Их отправили домой для дальнейшего наблюдения у врача-терапевта», - рассказала заведующая приемным отделением Клинской больницы Эльвира Голубева.

Медики напоминают, что грибы - это тяжелая пища. Их лучше не употреблять детям до 12 лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Внимание жителей обращают на то, что надо собирать только знакомые грибы - те, в которых уверены на 100%.

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Дети Медицина
10 ноября 2023, 12:58
Школьники Лосино-Петровского изобрели кардиомонитор и стали призерами олимпиады «Технологии успеха»
Из личного архива
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Учащиеся школы № 1 Лосино-Петровского удостоились второго места на всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Для того чтобы выиграть соревнования, им не хватило всего двух балов.

Финал олимпиады состоялся в Перми. Свою разработку команда школьников из Лосино-Петровского представила в треке «Медицина будущего». Ученики создали кардиоустройство и разработали специальное приложение, которое подбирает питание при стрессе.

«Выбирали трек вслепую. Мы не видели ни задания, ни критериев по этому заданию, ни что нам предстоит сделать. Просто мы прочитали все треки и выбрали то, что нам ближе», - рассказала руководитель команды Любовь Часовникова.

За 10 дней конкурсантам предстояло сделать устройство, считывающее частоту сердечных сокращений, монитор и приложение, в котором отображается информация.

Отметим, что в треке «Медицина будущего» приняли участие 11 команд. Ребята из школы № 1 сильно обрадовались, когда услышали название своей команды в числе победителей. Им не хватило всего двух баллов, чтобы занять первое место.

«Я рада, что мы привезли и в школу, и в округ серебро. И ребята очень довольны», - подытожила Любовь Часовникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Школьники Лосино-Петровский
10 ноября 2023, 12:25
Почти 40 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Средняя стоимость аренды за сотку земли в Воскресенске составила 34 тысячи рублей в год по данным последних месяцев. На торгах в городском округе представлено 36 участков, пригодных для строительства жилых домов.

Например, в аренду можно взять девять соток в деревне Золотово на Советской улице. Рядом река и вся необходимая социальная инфраструктура. Участок расположен в 67 километрах от МКАД. Добраться возможно как на авто, так и на электричке от метро «Выхино». Уже 24 января состоится аукцион по этому лоту.

Подобрать участок можно на подмосковном портале ЕАСУЗ , а получить цифровую подпись для участия в торгах - в аккредитованном центре. После нужно зарегистрироваться на площадке «ГИС Торги» и собрать требуемые документы. Если на торгах будет всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
10 ноября 2023, 12:11
Футбольное поле с подогревом и новые трибуны появятся на стадионе «Гидросталь» в Чехове
Ксения Борцова
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Капитальный ремонт спортивного стадиона «Гидросталь» завершается в Чехове. Там обновили футбольное поле, беговые дорожки, волейбольную площадку и хоккейную коробку.

На стадионе также появились новые трибуны на 1,2 тысячи мест и информационное табло. Спортсмены смогут тренироваться круглый год благодаря системе обогрева поля.

Кроме того, на территории появились административный корпус, комфортная зона ожидания и раздевалки.

Стадион «Гидросталь» построили в 1963 году, ремонт там провели впервые. За годы работы на нем провели тысячи мероприятий разного уровня.

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Спортсмены Чехов

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