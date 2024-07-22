Около 94 миллионов поездок совершили в автобусах Подмосковья с начала лета

Самым популярным за указанный период стал маршрут № 367 «Володарского - Москва (метро Домодедовская)». На нем зафиксировали свыше 772 тысяч поездок. Второе место занял маршрут № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва (метро Ховрино)» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) - метро Котельники».

Чаще всего пассажиры совершали оплату по социальным и банковским картам, а также с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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