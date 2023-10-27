Около 90 медиков из Солнечногорска воспользовались компенсацией аренды жилья с начала года

Получить компенсацию за аренду жилья можно, подав заявление на региональном портале госуслуг.

«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья на территории округа действуют <…> доплаты за выполнение показателей качества работы, компенсация аренды жилья, соципотека, [программы] „Земский доктор“, „Земля врачам“. И данные меры дают результат: с начала текущего года в медучреждения округа трудоустроились 33 специалиста», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Напомним, получить единовременную выплату по программе «Земский доктор» могут врачи - до 1,5 миллиона рублей и средний медицинский персонал - до 750 тысяч рублей. В Солнечногорске в ней участвуют шесть врачей и четыре фельдшера, в этом году присоединились два врача и два заведующих фельдшерским пунктом.

По программе «Социальная ипотека» с 2016 года льготные сертификаты на покупку жилья получили 15 медиков, из них двое - в этом году.

Еще одной мерой поддержки стала программа «Земля врачам». С прошлого года участки под строительство дома или ведение подсобного хозяйства получили 79 медиков округа, из них 42 - в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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