Около 90 машин вывели на уборку первого снега в Подольске

Читайте нас в:

Дворовые территории убирают 18 единиц техники и 245 дворников. Приоритетно расчищают от снега пешеходные дорожки, участки у входных дверей в подъезды, контейнерные площадки и дороги, где наблюдается самое интенсивное движение.

Глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что если погода ухудшится, коммунальные службы будут работать круглосуточно. В уборке также задействуют технику малой механизации.

Заместитель главы округа Александр Мамлай ранее отметил после проверки, что вся коммунальная техника отвечает требованиям, переоборудована для уборки снега и борьбы с гололедицей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».