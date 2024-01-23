23 января 2024, 11:23

Около 90 домашних животных в Солнечногорске зарегистрировали на портале госуслуг с сентября

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Владельцы домашних питомцев в Солнечногорске уже зарегистрировали на региональном портале госуслуг 86 кошек и собак. Эта процедура является обязательной для собак с 1 сентября 2023 года, других животных можно зарегистрировать по желанию.

Регистрация животного поможет быстрее найти его в случае пропажи. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. После этого нужно с документами на животное и самим питомцем прийти в государственную ветеринарную клинику. Процедуру регистрации необходимо провести до 1 марта 2024 года.

«Очень важно, чтобы жители нашего муниципалитета прошли процедуру регистрации, которая обязательна в отношении собак. Что касается других животных, то ее проводят по желанию хозяина. На сегодняшний день в Солнечногорске владельцы зарегистрировали всего 86 собак и кошек. Впоследствии у нас появится единая база данных, с помощью которой можно отыскать питомца в случае его пропажи», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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Солнечногорск Животные
23 января 2024, 11:27
Подмосковная Система-112 приняла более 84 миллионов вызовов с 2015 года
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Операторы Системы-112 круглосуточно принимают сообщения от жителей Подмосковья. Сервис начал работать в регионе 1 июня 2015 года, и с тех пор получил более 84 миллионов вызовов.

Вызовы из Подмосковья принимают около 360 операторов. Среди них есть узкопрофильные специалисты - лингвисты, психологи, сурдопереводчики.

Каждый день на номер «112» поступает более 30 тысяч обращений. Чтобы оказать помощь максимально быстро, в систему постоянно внедряют новые функции - добавляют способы связи, совершенствуют работу мобильного приложения и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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Солнечногорск Животные
23 января 2024, 11:27
Женщину с переломами плеча успешно прооперировали после ДТП в больнице в Долгопрудном
Unsplash
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Бригада скорой помощи доставила 75-летнюю женщину с переломами правого плеча, костей левого предплечья и правой большеберцовой кости в приемное отделение больницы в Долгопрудном. Пациентка получила травмы в ДТП — ее сбила машина.

Сначала медики обработали раны, так как перелом плеча был открытым. После пациентку направили на операцию.

«Врачи одномоментно выполнили четыре операции - остеосинтез мыщелков правого плеча, остеосинтез обеих костей левого предплечья, остеосинтез мыщелков правой большеберцовой кости», - сообщил заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Остеосинтез - это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Сейчас у женщины восстановилась подвижность плеча, однако, пациентке предстоит реабилитация в течение 2,5 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

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Врачи Долгопрудный
23 января 2024, 10:41
Завод в Коломне увеличит серийное производство дизель-генераторов
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Пуско-наладочные работы второго специального испытательного стенда двигателей, поставляемых в Беларусь для карьерных самосвалов «БелАЗ-75304», успешно завершились в новом цеху Коломенского завода. Это позволит увеличить серийное производство дизель-генераторов.

Новый цех испытаний двигателей на предприятии создали в сентябре 2023 года. Общий объем инвестиций в строительство испытательного комплекса превысил 3,4 миллиарда рублей. Сейчас на Коломенском заводе продолжается производство первой серии из 20 двигателей для партии карьерных самосвалов.

Первый дизель-генератор отправили на завод «БеЛАЗ» в конце декабря 2022 года, а с июня 2023 года самосвал с коломенским двигателем проходит испытания в угольной компании «Кузбассразрезуголь».

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Коломна Заводы
23 января 2024, 10:36
Загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла утром 23 января
Минтранс МО
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся почти 700 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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