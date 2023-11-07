Около 9 тысяч сертификатов на маткапитал реализовали в Подмосковье с начала года

«Чаще всего маткапитал реализуют на ежегодные выплаты - до 50 тысяч рублей. Такую выплату уже получили свыше 4,5 тысячи жителей», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Сертификат на маткапитал получают семьи, в которых появились вторые и последующие дети в период с 2011 по 2016 годы. Средства также можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или компенсацию затрат на газификацию жилья.

В 2024 году на данные цели Подмосковье направит свыше 800 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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