Около 9 тысяч семейных пар получили выплаты к юбилею совместной жизни в Подмосковье в этом году

В Подмосковье семейным парам предоставляют выплаты к юбилею совместной жизни. Заявление на их получение нужно подать один раз на региональном портале госуслуг , после этого средства будут поступать автоматически.

«В Подмосковье с начала года порядка девяти тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Тем, кто прожил вместе 50 лет, положены выплаты в размере пяти тысяч рублей, 55 лет - шесть тысяч и так далее. В следующем году на услугу выделят свыше 64 миллионов рублей.

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