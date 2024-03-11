Около 9,5 тысячи человек посетили выставку картин Ильи Репина и его учеников в Истре

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставка открылась 29 февраля. На ней представили 110 работ художника Ильи Репина и его учеников из собраний 20 музеев страны и четырех частных коллекций. Проект создали в год 180-летия мастера. Его картины представили в экспозициях трех залов, каждый из которых назвали цитатой Репина.

В рамках проекта также проходят лекции, экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Узнать подробнее о выставке можно по ссылке.

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