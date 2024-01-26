Около 80% территорий расчистили после снегопада в Подмосковье

«Специалисты выполнили более 14 тысяч задач в отраслевой системе СКПДИ и очистили от снега 80% территорий области. Также мы отслеживаем работу техники, проверяя, как выполняются дистанции и сколько времени работают „помощники“», - подчеркнула Аипова.

В Серебряных Прудах, Чехове, Власихе и других округах работы выполнили на 100%. Однако есть те, кому предстоит улучшить показатели. Так, в число отстающих вошли Серпухов, Сергиев Посад, Мытищи и некоторые другие территории.

На совещании отметили новый формат работы с адресами, откуда поступает наибольшее количество обращений. Эти локации будут посещать инспекторы и давать указания сотрудникам ответственных организаций, которые обязательно нужно будет выполнить.

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