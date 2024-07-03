Около 80 медалистов наградили на выпускном балу в Реутове
В Реутове прошел выпускной бал. Обучение в этом году закончили 339 школьников, из них 79 ребят получили серебряные и золотые медали.
Поблагодарить выпускников за их вклад в достижения округа также пришли представители администрации и духовенства.
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Поздравления за особые успехи в учебе от главы городского округа Реутов Филиппа Науменко на выпускном балу принимали 46 золотых и 33 серебряных медалиста.
«Вы достойны этого знака отличия. Я уверен, что вы сможете достичь еще больших высот», - сказал Филипп Науменко.