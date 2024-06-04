Около 80 литераторов встретились на творческом семинаре в Воскресенске

Соревнования по футболу за кубок Кузьминского лесопарка прошли в Котельниках. В турнире приняли участие 16 команд.

Сыграть мог любой желающий. Для этого необходимо было собрать свою команду и заявиться на турнир. Спортсмены ждут соревнований не только, чтобы погонять мяч, но и пообщаться, получить адреналин и новые эмоции.

По словам заместителя начальника Управления развития социальной сферы администрации городского округа Котельники Игоря Краевого, Кубок Кузьминского лесопарка проводят четвертый год подряд, соревнования уже стали традиционными. В этом году турнир проводили по олимпийской системе - то есть на вылет. В случае ничьи, команды били серию послематчевых пенальти.

Футбольный праздник прошел не только в честь Дня защиты детей, но и в честь Всероссийского дня футбола. Глава округа Сергей Жигалкин поздравил спортсменов и пожелал им удачи и красивой игры.

По итогу турнира определили лучшего вратаря, защитника, бомбардира и игрока, а победителем первенства Кузьминского лесопарка по футболу стала команда «Белая Дача».

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