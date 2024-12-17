Около 80 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

В Балашихе стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно продлится до 13 января 2025 года и будет направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также на формирование у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

До конца года сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия для школьников и воспитанников дошкольных учреждений, в ходе которых расскажут о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.

Полицейские примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, где обсудят вопросы безопасности детей на дорогах. Также автоинспекторы организуют интерактивные мероприятия для участников кружков, секций и центров дополнительного образования.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей будут проведены акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир - большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции реализуют профилактическую акцию «Ребенок - пассажир, пешеход». Особое внимание будет уделено предупреждению нарушений ПДД как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и водителей, которые перевозят детей с нарушением правил.

Полицейские также проведут мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и проверят соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Мероприятие «Зимние каникулы» направлено на обеспечение безопасности детей и подростков в зимний период и призвано напомнить всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил.