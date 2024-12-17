17 декабря 2024, 21:02

Около 80 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике МО
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Около 80 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области в период с 9 по 13 декабря. В торгах приняли участие 248 кандидатов, в результате чего среднее количество участников на один лот составило 3,2 человека.

Для более детального ознакомления с информацией о выставленных на торги объектах жители региона могут посетить региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ, где легко найти подходящий участок для загородной жизни или помещение для бизнеса.

Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике регулярно публикуются актуальные лоты, информация о проводимых торгах в Подмосковье, а также инструкции о том, как найти имущество и земельные участки, выставленные на аукционы, и как подать заявку на участие в них.

Аукционы Бизнес
17 декабря 2024, 21:04
Акция по безопасности на дороге «Зимние каникулы» началась в Балашихе
Медиасток.рф
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В Балашихе стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно продлится до 13 января 2025 года и будет направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также на формирование у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

До конца года сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия для школьников и воспитанников дошкольных учреждений, в ходе которых расскажут о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.

Полицейские примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, где обсудят вопросы безопасности детей на дорогах. Также автоинспекторы организуют интерактивные мероприятия для участников кружков, секций и центров дополнительного образования.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей будут проведены акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир - большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции реализуют профилактическую акцию «Ребенок - пассажир, пешеход». Особое внимание будет уделено предупреждению нарушений ПДД как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и водителей, которые перевозят детей с нарушением правил.

Полицейские также проведут мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и проверят соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Мероприятие «Зимние каникулы» направлено на обеспечение безопасности детей и подростков в зимний период и призвано напомнить всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил.

Дети ГИБДД Балашиха
17 декабря 2024, 20:52
Парки Балашихи представили афишу мероприятий на неделю
Медиасток.рф
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На этой неделе в резиденции Деда Мороза в парке «Пехорка» продолжатся встречи с детьми. Они запланированы на 20 и 21 декабря. В пятницу мероприятие начнется в 16:00, а в субботу — в 11:00. В эти дни также пройдут творческие мастер-классы.

Парк «Пехорка» и Пестовский предложат активные мероприятия в рамках областной программы «Олимпийские победы». Всех желающих ждут 21 декабря в 11:00.

Ольгинский лесопарк также приглашает на спортивные мероприятия 17 и 21 декабря. Во вторник в 11:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике, а в 16:30 - спортивные игры для детей. В субботу начнется беговая тренировка в 10:00, а занятие по скандинавской ходьбе пройдет в 11:00.

В парке «Пехорка-лес» на этой неделе запланированы сразу четыре занятия по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие»: 16 декабря в 11:30, 18 и 19 декабря в 14:00 и 20 декабря в 11:30.

Парк на Заречной примет любителей ночных забегов. 17 и 19 декабря забеги стартуют в 20:00 от входной группы со стороны улицы Крупешина. А 21 декабря в 9:00 состоится дружеский забег «5 верст» для «ранних пташек».

В парке на Солнечной 19 декабря пройдет интерактивная программа для детей и их родителей, включая интеллектуальную игру, экопросветительское занятие, детскую дискотеку, разминку и занятие по скандинавской ходьбе. Начало в 15:00.

Балашиха Парки
17 декабря 2024, 20:50
Школу на улице Крупской в Балашихе отремонтируют в 2025 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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Депутат Московской областной думы Николай Черкасов вместе с представителями управления строительного комплекса администрации Балашихи и ресурсоснабжающими организациями посетил образовательное учреждение на улице Крупской, где в настоящее время идут ремонтные работы. Строители уже приступили к демонтажу.

Школа, построенная в 1959 году, проходит капитальный ремонт в рамках президентской программы по модернизации образовательных учреждений.

«Фактически это второе рождение школы. Мы будем просить внести изменения в проект ремонта, потому что самый главный вопрос - это горячее водоснабжение. Школа не должна функционировать с электрическими бойлерами», - отметил Николай Черкасов.

В рамках капитального ремонта в школе планируется провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции и канализации, а также благоустройство прилегающей территории и установку новой мебели и оборудования. Обновленное здание должно открыться 1 сентября 2025 года.

Кроме этого, в Балашихе уделяется особое внимание реализации президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. В округе также планируется отремонтировать школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, первый корпус гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный. Эти мероприятия направлены на улучшение условий обучения и воспитания детей.

Школы Балашиха Ремонтные работы
17 декабря 2024, 20:49
Годовые итоги в сфере образования подвели в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Сфера образования в Балашихе считается одной из лучших в Московской области, с педагогами, которые регулярно становятся победителями региональных и федеральных конкурсов. Ученики показывают высокие результаты на ЕГЭ и становятся призерами олимпиад. В округе активно строятся новые детские сады и школы, а также модернизируются существующие учреждения.

В 2024 году в Балашихе открылась новая средняя общеобразовательная школа на 1500 мест на Трубецкой улице. Первые ученики начали занятия 2 сентября. В тот же день для детей округа открылся новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино. Кроме того, после капитального ремонта вновь распахнул свои двери детский сад «Улыбка» на 220 мест в микрорайоне Железнодорожный.

До конца 2024 года планируется открытие еще двух детских садов: на 225 мест в микрорайоне Новое Павлино и на 350 мест в ЖК «Измайловский лес». В 2025 году ожидается запуск учреждения дошкольного образования на 220 мест в микрорайоне Центр-2.

В Балашихе также активно реализуется президентская программа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В рамках этой программы запланированы ремонты в нескольких школах: школе № 32 на улице Крупской, школе № 18 в микрорайоне Агрогородок, первом корпусе гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, а также в дошкольных отделениях № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского и № 23 гимназии № 1 на Советской улице.

Эти инициативы свидетельствуют о постоянном стремлении округа к улучшению качества образования и условий для учащихся и педагогов.

Балашиха Образование

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