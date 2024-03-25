Около 8 тысяч жителей Солнечногорска проголосовали за проекты благоустройства по федеральной программе

Жители Солнечногорска могут поддержать проекты благоустройства общественной территории в поселке Андреевка или Советской площади и территории вблизи железнодорожной станции в Солнечногорске, а также обновление яблоневого сада в поселке Смирновка.

Проголосовать можно до 30 апреля на сайте или с помощью волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

«Уже почти восемь тысяч солнечногорцев проголосовали за объекты благоустройства. Наибольшее число голосов отдали за Советскую площадь и территорию у железнодорожной станции - более семи тысяч человек. Прошу жителей и дальше продолжать активно поддерживать проекты, направленные на развитие округа», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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