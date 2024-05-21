Около 8 тысяч сосен высадили на акции «Лес будущего» в Ленинском округе

Акция прошла на участке лесного фонда площадью четыре гектара. Участие в посадке сосен приняли около 250 жителей, школьников, активистов общественных организаций и волонтеров.

«Можно сказать, что это компенсационная высадка. При строительстве трассы ЮЛА пришлось вырубить значительное количество деревьев. И „Лес будущего“ позволит частично восполнить природные потери на территории нашего округа. Подобные акции правительство Московской области проводит каждый год», - сказал заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Специалисты «Мособллеса» помогли участникам акции высадить деревья по всем правилам, а муниципальные учреждения культуры подготовили музыкальную программу.

«Мы приехали с шестиклассниками, которые тоже помогают. Мы считаем, что поддерживать экологию - это очень важно. Тем более хорошая погода, красивые места, можно и потрудиться, и отдохнуть», - отметила исполняющая обязанности директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Акция «Лес будущего» прошла в Подмосковье на 16 площадках. Всего в регионе было высажено более 102 тысяч молодых сосен, елей и дубов.

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