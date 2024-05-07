Около 8 тысяч георгиевских лент раздадут в Солнечногорске к 9 Мая

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Масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения запланирована в Одинцове на 2024–2026 годы. Специалисты отремонтируют тепловые сети, водоснабжение и водоотведение, обновят водозаборные узлы и тепловые пункты, а также построят котельные.

Всего к 2026 году в округе модернизируют и построят 12 котельных, отремонтируют 47,7 километров тепловых сетей, два водозаборных узла, два центральных тепловых пункта и свыше шести километров сетей водоснабжения и водоотведения.

«Сегодня в муниципалитете возобновлен отопительный сезон. К работам по модернизации объектов теплового хозяйства необходимо приступить сразу после его окончания, а завершить их не позднее 15 сентября», - поручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего на модернизацию объектов теплоснабжения на 2024–2026 годы в Одинцовском округе направят 6,7 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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