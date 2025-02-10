Около 78 тонн помощи отправили из Воскресенска в зону СВО в 2024 году

Алексей Малкин рассказал про поддержку бойцов СВО, которые выполняют боевые задачи на передовой.

«Повестку сегодня определяет специальная военная операция. Все наши планы обращены на сплочение вокруг президента, бойцов и их семей. Поддержка участников СВО - важное направление в работе. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их родные - в нашем ежедневном поле зрения», - отметил Алексей Малкин.

Он добавил, что в прошлом году было отправлено 78 тонн гуманитарной помощи, организовано 47 патриотических мероприятий. Алексей Малкин поблагодарил волонтеров, которые помогают фронту. В округе работают девять организаций и более 600 активистов.

В отчете прозвучали основные итоги в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и благоустройства за 2024 год.

Завершился капитальный ремонт «Воскресенской больницы», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделения. Также открыли Центр амбулаторной онкологической помощи.

За 2024 год благоустроили 11 дворов, модернизировали 13 детских площадок и наладили работу с управляющими компаниями.

«Выполнено благоустройство двух общественных территорий: площадь у Ледового дворца спорта „Химик“ им. Н. С. Эпштейна и благоустройство территории бульвара Победы в городе Белоозерский. На территории Спортивного клуба „Горняк“ появился новый современный стадион. Он стал центром притяжения футбольных болельщиков всего городского округа», - добавила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

На стадионе появились футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 200 мест, скамейки для запасных игроков и судей, теплые раздевалки и прожекторы, а по периметру - беговые дорожки.

В рамках народный программы партии «Единая Россия» и по поручению президента России Владимира Путина в Московской области капитально ремонтируют образовательные учреждения. В 2025 году обновят детский сад «Колосок» в Федине, «Москворецкую гимназию» и детский сад «Незабудка» в Белоозерском.

«Важной составляющей была и остается непосредственная работа с избирателями. За этот год я провел 233 встречи с жителями, из них 103 личных приема и 130 выездных встреч. Все просьбы, жалобы и предложения были взяты на личный контроль», - отметил секретарь.

Алексей Малкин добавил, что все обращения не остаются без внимания, и о выполненных наказах воскресенцы проинформированы.