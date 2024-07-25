Около 75 выпускников-целевиков медколледжа выйдут на работу на подмосковной «скорой»

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в этом году на областную скорую трудоустраивается 75 молодых специалистов - 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев.

«Первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а уже позже - выйдут „на линию“ самостоятельно», - пояснил Сапанюк.

В ведомстве подчеркнули, что студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию, а после их ждет гарантированное место работы.

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