Около 700 выездных администраций провели в Подмосковье с начала года

За последние полгода на выездных встречах было рассмотрено почти 4,5 тысячи обращений и решено около трех тысяч из них, остальные находятся на стадии выполнения с установленными сроками и активной работой. Наибольшее число вопросов удалось решить в Люберцах, Красногорске и Раменском.

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов Андрей Воробьев подчеркнул, что это ключевая работа по внесению изменений и разрешению проблем в каждом населенном пункте, что в конечном счете способствует укреплению доверия.

В этом году формат проведения выездных администраций достиг нового уровня, поскольку Министерство территориальной политики организует рабочие встречи представителей ведомств со старостами, где рассматриваются наиболее актуальные вопросы сельских населенных пунктов.

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