Около 700 ученых получили льготную ипотеку по губернаторской программе в Подмосковье

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«Американцы стремились запустить первый спутник. Нам удалось опередить, потому что Сергей Палыч Королев 21 августа 1957 года успешно сделал старт знаменитой ракеты Р7. И после полета ее головная часть не долетела до Камчатки, она сгорела. Но путем доработок, которые совершались впоследствии, был сделан спутник, в результате чего был успешный запуск 4 октября 57 года», - сообщил главный специалист историко- просветительского отдела центра подготовки космонавтов Алексей Прокопец.

Советский спутник пробыл на орбите ровно три месяца. За это время он совершил 1440 витков вокруг Земли и пролетел 60 тысяч километров.

Родиной первого в мире искусственного спутника Земли стала именно Московская область. Здесь и сейчас работают 17 предприятий, которые являются флагманами отечественной космонавтики.

Для сотрудников организаций действует специальная губернаторская программа по социальной поддержке, в том числе льготной ипотеке.

«За все время действия этой программы 700 молодых специалистов смогли получить возможность льготной бесплатной ипотеки от правительства Московской области. Также у нас есть два вида грантов. Одни из них для ребят-исследователей. А вторые - для проектных команд, которые коммерциализируются в производство», - рассказала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За это время субсидии на приобретение жилья получили более двух тысяч человек.

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