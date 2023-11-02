02 ноября 2023, 18:52

Около 70% жителей Подмосковья проголосовали за резиновое покрытие на детских площадках

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Голосование за альтернативное покрытие на детских площадках завершилось в Подмосковье. Так, 70% респондентов предпочли резиновое покрытие, 16% — дерновое и около 4% жителей выбрали остальные виды покрытий.

Часть площадок в Подмосковье уже имеет привычное резиновое покрытие - оно износостойкое, противоударное и быстро ремонтируется.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что такой выбор не означает полную отмену альтернатив. При проектирование новых площадок мнение жителей учитывается, а место эксперименту по желанию всегда найдется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
02 ноября 2023, 19:13
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 2 ноября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 2 ноября. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются на ЦКАД в районе 318-го километра, села Павловского, деревни Супонево и рабочего поселка Большие Вяземы.

Движение также затруднено на Ленинградском, Новорижском, Киевском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорязанском и Рублево-Успенском шоссе. Водителей призывают быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов, особенно на парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
02 ноября 2023, 18:33
Более 80 проектов реновации создали в Подмосковье
Мособлархитектура
Читайте нас в: Google Новости
Конференция «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» прошла в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество». В Мособлархитектуре заявили, что на данный момент в Подмосковье сформировали 85 проектов реновации, а количество переселяемых жителей превысило 50 тысяч.

Директор департамента комплексного развития территорий Мария Синичич подчеркнула, что земельный ресурс не безграничен, и все, что сегодня задействуется, представляет собой уже вторую волну урбанизации.

«Главным преимуществом механизма КРТ стала возможность регионов самостоятельно принимать решения о тех объектах, которые находятся на их территории. С момента принятия законодательных актов по стране введено уже порядка полумиллиона квадратных метров, и Московская область является одним из лидеров по вовлечению территорий в этот процесс», - отметила она.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды. То есть, чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая. Необходимо оценивать и потенциал площадок. Речь идет о перспективах для создания новых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочих мест, объектов культуры и досуга.

Почти треть проектов реновации в Подмосковье - это территории, которые формируются под современную жилую застройку из нефункционирующих промзон. Среди территорий, прорабатываемых фондом для потенциального вовлечения в КРТ, находятся проекты «Шереметьево Сити» в Химках, заброшенная птицефабрика в Солнечногорске и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реновация в Московской области
02 ноября 2023, 18:18
Коломну затопило из-за сильных ливней
Читайте нас в: Google Новости
В Коломне затопило улицы из-за сильных дождей. «Озера» образовались возле школы и территории бывшего колледжа, рассказали местные жители в Telegram-канале «Коломна».

«В бывшем здании колледжа на Окском проспекте сегодня море», - пожаловались горожане.

Очевидцы также сняли на видео потоп у школы № 14. На ролике видно, что машины стоят в воде. Некоторые автомобилисты пытались припарковать транспорт повыше, заезжали на газон.

«Реки» разлились по всей Коломне. Из-за ливней в подъезде одной из многоэтажек на Советской площади протекла крыша. Жительница дома рассказала, что вода попала даже в квартиры - залило с девятого по шестой этажи.

Сильные дожди , из-за которых затопило улицы и подъезды домов, были в Коломне и летом. Людям приходилось переходить через лужи, глубина которых достигала середины бедра.

Коломна Россия
02 ноября 2023, 18:07
Спасатели провели профилактический рейд на реке Оке в Коломне
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд на реке Оке в Коломне. Они напомнили рыбакам правила поведения на открытых водоемах.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам не употреблять алкогольные напитки при нахождении возле водоёмов, предупреждать родных о своих планах, проверять наличие спасательных средств и исправность лодки перед спуском на воду», - заявил заместитель начальника ПСЧ-206 Сергей Жигалов.

Спасатели также предостерегли рыбаков от ловли при плохой видимости - в туман, проливной дождь, а также в вечернее и ночное время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели

Новости по теме