Около 70 домов газифицировали в Звенигороде по президентской программе

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Одним из последних к газу подключили дом Николая Петровича и Наталии Владимировны Игнатьковых. Заявку на социальную газификацию супруги подали в марте 2022 года. Осенью специалисты «Мособлгаза» составили проект и уже в декабре к участку подвели голубое топливо.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал у пары в гостях.

«Николай Петрович рассказал, что процесс обработки заявки можно было отслеживать через интернет. Специалисты компании „Мособлгаз“ были на связи, приехали на место, составили проект, приступили к работам, а затем состоялся пуск газа», - рассказал глава Одинцовского округа.

Сегодня из 236 населенных пунктов округа газифицировано 192. На территории муниципалитета реализуются две программы: «Социальная газификация» и «Развитие газификации Московской области до 2023 года».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал Подмосковье самым заметным регионом по газификации.

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